Juventus a caccia della semifinale, l’Empoli vuole stupire: sfida tra Kolo Muani ed Esposito

Dopo la sfida di campionato giocata qualche settimana fa, Juventus ed Empoli tornano ad affrontarsi per la terza volta in stagione in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia. I bianconeri, reduci da 4 vittorie consecutive in campionato, cercano l’approdo in semifinale per provare a “salvare” una stagione fin qui piena di alti e bassi. I precedenti tra le due squadre sono tutti a favore della squadra di Thiago Motta: nei 34 scontri diretti, solamente 5 volte l’Empoli ha centrato il bottino pieno. In Coppa Italia, inoltre, c’è un solo precedente nella stagione 2007/2008 agli ottavi di finale: a passare il turno furono i bianconeri, con i toscani che vinsero però la gara d’andata in casa.