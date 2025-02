Inter-Lazio, sfida ad alta tensione: in palio c’è la semifinale di Coppa Italia

A caccia della semifinale. Dopo aver conquistato la vetta della classifica, l’Inter è pronta a scendere nuovamente in campo per centrare la semifinale di Coppa Italia. I nerazzurri ospiteranno la Lazio, reduce dal pareggio per 0-0 con il Venezia. Dopo aver eliminato, rispettivamente, Udinese e Napoli agli ottavi di finale, le due squadre si incrociano per la 18° volta in questa competizione, la 12° volta ai quarti di finale. Il bilancio, in questa fase del torneo, è in assoluto equilibrio: 4 volte si è qualificata l’Inter, 3 la Lazio.