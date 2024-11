Fiorentina e Inter a caccia del primato: Kean sfida Lautaro Martinez

Due pretendenti per un posto in vetta. Si potrebbe riassumere così la sfida tra Fiorentina e Inter, big match della 14° giornata di Serie A, in programma domenica 1 dicembre alle 18. Entrambe le squadre, reduci dall’impegno infrasettimanale europeo, sono a caccia dei tre punti per continuare la propria corsa in campionato. Sono, infatti, 28 i punti raccolti fin qui sia dalla squadra di Palladino che da quella di Inzaghi.