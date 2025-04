Coppa Italia: il Bologna vede la finale, l’Empoli sogna la rimonta

Il Bologna per fare la storia, l’Empoli cerca l’impresa. Si potrebbe descrivere così la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Bologna ed Empoli. Dopo il 3-0 dell’andata per la squadra di Italiano (Orsolini e doppio Dallinga), i rossoblu vedono la finale veramente vicina e hanno la possibilità di tornarci a 51 anni di distanza dall’ultima volta. I felsinei, infatti, c’erano riusciti nel maggio del 1974, quando vinsero anche il trofeo superando il Palermo ai calci di rigore. La squadra di D’Aversa, invece, potrebbe diventare la prima formazione, da 28 anni, capace di qualificarsi, dopo avere perso con almeno tre reti di scarto, l’andata di un match: l’ultima a riuscire in tale impresa fu l’Atalanta nel 1997/98 (sconfitta per 0-3 all’andata e successo per 4-0 al ritorno contro il Genoa, nel 2° turno della competizione). Ma attenzione alla solidità difensiva dei padroni di casa i quali, finora, non hanno subito gol nella competizione e sognano di approdare in finale con la porta imbattuta.