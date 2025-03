Conte sfida Palladino: Napoli e Fiorentina si giocano Scudetto ed Europa

Dopo il pareggio all’ultimo respiro contro l’Inter, il Napoli di Antonio Conte si prepara ad affrontare un altro big match per continuare a sognare lo scudetto. Al Maradona, infatti, arriverà la Fiorentina, reduce dalla sconfitta in Conference League contro il Panathinaikos. Memori del 3-0 dell’andata, i partenopei puntano a replicare quanto fatto al Franchi per continuare nel proprio cammino e, cosa più importante, vogliono tornare ad assaporare i tre punti che mancano da cinque giornate. I viola, invece, non stanno attraversando un periodo positivo in trasferta, 4 stop nelle ultime sei uscite lontano dal Franchi, e in campionato hanno ritrovato il successo contro il Lecce dopo tre sconfitte di fila.