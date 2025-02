Conte sfida Baroni: in palio ci sono vetta e Champions League

In occasione della 25° giornata di campionato, il Napoli capolista sarà ospite della Lazio, in una sfida che ha il sapore di crocevia per entrambe le squadre: i ragazzi di Conte devono vincere per mantenere la testa della classifica; la Lazio cerca tre punti per continuare a cavalcare il sogno Champions. Chi è la favorita per la vittoria? Secondo gli esperti SisalTipster ad avere più chance di vittoria sono i padroni di casa: le probabilità che a ottenere i tre punti sia la squadra di Baroni sono del 36%. Un dato alimentato anche dal fatto che, negli ultimi cinque precedenti, la Lazio non ha mai perso: quattro vittorie e un pareggio. Il Napoli, però, punta a invertire il trend, il successo è offerto al 34% mentre si scende al 30% per il pareggio. Si prospetta una gara all’insegna dell’equilibrio che potrebbe essere decisa da un calcio di rigore: l’assegnazione di un penalty è data al 33%. Attenzione anche a quale delle due squadre potrebbe segnare il primo gol: le probabilità della Lazio sono del 46%, mentre quelle del Napoli del 44%.