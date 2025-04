Como, battere il Torino per ipotecare la salvezza

Una domanda che si pongono gli esperti è: chi segnerà la rete del vantaggio? In questo caso, gli esperti hanno pochi i dubbi. Infatti, il Torino ha il 34% di probabilità di sbloccare la partita. In stagione, i granata sono andati in vantaggio ben 15 volte, ottenendo 9 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte per un totale complessivo di 31 punti: la prima delle squadre dopo le big. Numeri positivi anche per il Como, che da situazione di vantaggio ha raccolto solamente un punto in meno rispetto al Torino (30). La favorita per trovare la rete del vantaggio, secondo gli esperti, è la squadra di Fabregas: infatti, i lariani hanno trovato la rete del vantaggio in 18 occasioni, collezionando 8 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte. Le chance di vedere Cutrone e compagni come primi marcatori della sfida del Sinigallia sono del 55%. Un dato da non sottovalutare.