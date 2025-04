Bologna-Inter, tre punti che valgono oro: Orsolini sfida Thuram

La domenica di Pasqua vede in programma uno dei big match della 33° giornata di Serie A. Infatti, al Dall’Ara, si sfideranno Bologna e Inter, entrambe a caccia di punti fondamentali per inseguire i propri obiettivi stagionali. I rossoblu, che non giocano una partita di Serie A a Pasqua dal 1978, sono reduci dalla sconfitta in casa dell’Atalanta e sono stati scavalcati in classifica dalla Juventus, ora quarta. I nerazzurri, invece, sono reduci dall’agile vittoria casalinga con il Cagliari e mantengono sempre tre punti di vantaggio sul Napoli. La squadra di Inzaghi, seconda solo alla Juventus per vittorie in Serie A contro il Bologna (79 a 75), vuole tornare a vincere in terra Emiliana: infatti, negli ultimi tre incroci in Serie A, i nerazzurri hanno vinto una sola volta in casa del Bologna. Ma chi è, quindi, la favorita per i tre punti secondo gli esperti SisalTipster?