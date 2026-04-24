Quasi 700.000 auto in strada, un'assistenza che ti conosce per nome
Customer care Kia: operatori italiani dedicati, assistenza omnicanale, mobilità sostitutiva e assistenza stradale. Un servizio su misura per ogni cliente
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Con quasi 700.000 vetture in circolazione in Italia, Kia è un marchio che ha raggiunto una scala importante. Ma la dimensione del parco auto non ha cambiato l'approccio all'assistenza: il customer care Kia mantiene un trattamento individuale, pensato per seguire ogni cliente con la massima attenzione.
Un servizio omnicanale con operatori italiani
La gestione delle richieste avviene attraverso diversi canali: telefono, email, social media. Kia dispone di sistemi dedicati per gestire le comunicazioni in modo integrato, con un monitoraggio attivo dei social per dare risposta tempestiva anche alle segnalazioni pubbliche.
Gli operatori del call center sono persone italiane qualificate, integrate stabilmente nella struttura aziendale sono un team che conosce il prodotto e le procedure dall'interno.
Approccio personalizzato per privati e aziende
Che si tratti di un cliente privato o di una flotta aziendale, l'approccio resta lo stesso: individuale e su misura. Ogni richiesta viene gestita tenendo conto della situazione specifica, con l'obiettivo di risolvere il problema nel modo più rapido e meno invasivo possibile.
È un trattamento ad personam che non cambia al crescere del numero di clienti.
Mobilità sostitutiva e assistenza stradale
Per i clienti che si trovano in una situazione di disagio nella mobilità, Kia prevede servizi di mobilità sostitutiva di pari categoria secondo disponibilità e assistenza stradale estesa. In casi particolari, è disponibile anche la fornitura di vetture top di gamma come veicolo sostitutivo — un livello di attenzione che va oltre lo standard di settore.
L'assistenza stradale per i veicoli EV è gestita in collaborazione con Europ Assistance: basta una chiamata per attivare i soccorsi, che si tratti di un problema elettrico, meccanico o di un guasto in viaggio.
Oltre l'officina
Il servizio post-vendita di Kia non si limita alla manutenzione programmata. È un ecosistema che comprende assistenza diretta, connettività, aggiornamenti e un customer care che segue il cliente per tutta la vita del veicolo.
Quando si parla di AfterSales, la differenza non la fa solo la qualità dell'intervento tecnico, ma la qualità della relazione.