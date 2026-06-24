Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit: Al DAT di Perugia si ripetono All Star 3x3 e DKB 3X3
Dopo i successi nella tappa inaugurale di Alba, le due formazioni si ripetono, questa volta a Perugia.di Daniele Rubini
Un'altra grande tappa dell'Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit ha regalato spettacolo ed emozioni. Questa volta a prendersi la scena è stata Perugia, che ha ospitato alcuni tra i cestisti più forti del nostro paese.
Nel Torneo Maschile, in finale, si sono affrontate le prime due formazioni del Ranking Elite, ovvero All Star 3x3 e Leopardi 3x3. A imporsi 22-12 è stata la formazione romana formata da Federico Frisari, Elia Morandotti (MVP), Mikah Isaiah Blackwell e Andrea Valentini.
Al Femminile, invece, si sono ripetute le DKB 3x3, con Jolie Annie Cornelie (MVP), Sarah Sagerer, Maria Espin De Sancho e Raelin Marie D'Alie che hanno battuto in finale le Team Up 3x3, continuando un dominio indiscusso che si riflette nella vittoria di tutti e tre i Tornei Master giocati fino a questo momento.
Per quanto riguarda l'attività nella Categoria Top, al Torneo Armana di Tortona, gli Arise 3x3 (Alessandro Biaggini, Lorenzo Beltrami, Vladyslav Radchenko, Federico Tosi) si sono portati a casa la vittoria di tappa maschile dopo aver sconfitto in finale gli Evolution Academy col punteggio di 13-10. Nel torneo femminile hanno festeggiato le Pow(h)er (Alice Peserico, Chiara Fusari, Agnese Bevolo, Ilaria Cavazzuti), che hanno sconfitto di misura 14-13 le Tiralaunabomba Red.