Serie A, un'estate di calcio: ecco le partite su DAZN

La Serie A TIM è ripartita e si prepara ad affrontare un serrato tour de force. Una ricca e inedita estate di calcio con ancora tanti verdetti in ballo per il campionato italiano e tante partite da godersi live e on demand su DAZN .

Dalla lotta scudetto a quella per i posti in Champions ed Europa League, passando per le gare da dentro o fuori nella zona retrocessione. Uno show serrato, che prevede match ogni tre giorni fino al 2 agosto.

Dopo i recuperi della 25.ma giornata, il campionato riprende la sua corsa dal 27.mo turno. Come prima del lockdown, DAZN trasmetterà live e on demand tre gare a turno della Serie A TIM. Verona-Napoli (23 giugno alle 19,30) darà il via alla 27,ma giornata, mentre il big match Milan-Roma, in programma il 28 giugno alle 17.15, accenderà la 28.ma giornata dando informazioni utili sia per quanto riguarda le ambizioni rossonere, sia per gli obiettivi giallorossi. Per quanto riguarda il 29.mo turno, la gara clou sarà invece Atalanta-Napoli (2 luglio - 19.30) con in palio punti pesanti per l'Europa. Nella 31.ma giornata Lazio-Milan (4 luglio - 21.45) potrebbe già dare indicazioni pesanti per la vetta della classifica. Soprattutto perché gli uomini di Sarri dovranno poi vedersela prima a San Siro con i rossoneri (Milan-Juventus 7 luglio - 21.45) e subito dopo con l'Atalanta allo Stadium (Juventus-Atalanta 11 luglio - 21.45). Due sfide fondamentali per la volata scudetto dei bianconeri. La 33.ma giornata sarà invece caratterizzata da due match importanti per la zona rossa della classifica, col Lecce impegnato contro la Fiorentina (15 luglio - 21.45) e la SPAL a caccia dell'impresa con l'Inter (SPAL-Inter 16 luglio - 21.45). Quanto invece alla 35.ma di campionato, la Lazio dovrà invece fare i conti con l'ostacolo Cagliari (Lazio-Cagliari 23 luglio - 21.45). E a quel punto, con tre giornate ancora da giocare (i cui anticipi e posticipi non sono stati ancora definiti), alcuni verdetti potrebbero essere già arrivati.

Ma vediamo nel dettaglio tutte le partite di Serie A TIM trasmesse da DAZN in questo finale di stagione fino al 35.mo turno.

27ª GIORNATA

23/6 19.30 Verona-Napoli

23/6 21.45 Genoa-Parma

24/6 19.30 Inter-Sassuolo

28ª GIORNATA

27/6 21.45 Lazio-Fiorentina

28/6 17.15 Milan-Roma

28/6 19.30 Sassuolo-Verona

29ª GIORNATA

1/7 19.30 Inter-Brescia

1/7 21.45 Lecce-Sampdoria

2/7 19.30 Atalanta-Napoli

30ª GIORNATA

4/7 21.45 Lazio-Milan

5/7 17.15 Inter-Bologna

5/7 19.30 Sampdoria-SPAL

31ª GIORNATA

7/7 21.45 Milan-Juventus

8/7 21.45 Roma-Parma

9/7 19.30 SPAL-Udinese

32ª GIORNATA

11/7 21.45 Juventus-Atalanta

12/7 17.15 Genoa-SPAL

12/7 19.30 Fiorentina-Verona

33ª GIORNATA

15/7 19.30 Bologna-Napoli

15/7 21.45 Lecce-Fiorentina

16/7 21.45 SPAL-Inter

34ª GIORNATA

18/7 21.45 Milan-Bologna

19/7 17.15 Parma-Sampdoria

19/7 19.30 Fiorentina-Torino

35ª GIORNATA

22/7 19.30 Parma-Napoli

22/7 21.45 SPAL-Roma

23/7 21.45 Lazio-Cagliari

