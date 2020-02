Serie A e Clasico: ecco le partite del weekend su DAZN 

contenuto sponsorizzato

Dopo gli stop per l'emergenza coronavirus, si torna in campo. E il weekend di DAZN propone tre gare molto interessanti della 26.ma giornata di Serie A TIM, tra cui Napoli-Torino e Milan-Genoa, e uno degli appuntamenti stagionali più attesi della Liga: il Clasico tra Real Madrid e Barcellona (domenica 1 marzo, ore 21.00) Ecco tutte le informazioni su data, orario e probabili formazioni delle partite di Serie A TIM in programma. NAPOLI-TORINO: DATA, ORARIO E DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Napoli-Torino si giocherà al San Paolo sabato 29 febbraio 2020 alle 20.45. La gara sarà trasmessa live e in esclusiva su DAZN, il primo servizio di streaming live e on demand interamente dedicato allo sport. Clicca qui per seguire Napoli-Torino live e in esclusiva su DAZN

Napoli - Torino Sabato 29 febbraio

LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI-TORINO

Dopo le vittorie contro Cagliari e Brescia, gli azzurri cercano continuità per puntare con decisione la zona valida per un posto in Europa. E per farlo Gattuso dovrà insistere sulla strada tracciata ormai da qualche giornata: difesa blindata, Demme e Ruiz a dare equilibrio e fantasia in mediana e staffetta Mertens-Milik in attacco con Insigne e Callejon a spingere sugli esterni. Discorso diverso invece per il Torino. In crisi e pericolosamente ai margini della zona retrocessione. Presa in mano la squadra, Longo sta tentando di cambiare direzione rispetto alle scelte di Mazzarri, puntando tutto su un attacco a due punte. Una "rivoluzione" coraggiosa che dovrebbe dare più chance e responsabilità a Berenguer, Zaza ed Edera accanto a Belotti. All'andata a Torino tra i granata e il Napoli era finita a reti inviolate, ma il ritorno potrebbe riservare grandi emozioni con due squadre che non possono più sbagliare.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All.: Gattuso

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Lyanco; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ansaldi, Verdi; Berenguer, Belotti. All.: Longo

MILAN-GENOA E PARMA-SPAL: DATA, ORARIO E DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Milan-Genoa si giochera’ domenica 1 marzo alle 12.30 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, mentre alle 15.00 sara’ il turno del Derby Emiliano tra Parma e SPAL. Entrambi i match saranno esclusiva DAZN

Clicca qui per seguire Milan-Genoa e Parma-SPAL su DAZN.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-GENOA

La squadra di Nicola sfiderà gli uomini di Pioli per continuare a sperare nella salvezza. Impresa non semplice dopo l'amara sconfitta contro la Lazio. Anche perché i rossoneri sono reduci da un contestatissimo pareggio con la Fiorentina e non possono permettersi altri passi falsi per restare in corsa per l'Europa

Milan (4-4-1-1): Donnarumma; Conti, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic. All.: Pioli

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Sturaro, Schone, Behrami, Criscito; Pandev, Sanabria. All.: Nicola

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PARMA-SPAL

A quota 35 punti i ducali hanno solo un risultato utile per continuare a restare in corsa per il sesto posto: la vittoria. Anche perché la Spal è reduce da cinque sconfitte consecutive e anche solo un mezzo un passo falso contro la banda di Di Biagio sarebbe troppo pesante per restare in scia nell'affollato gruppo con l'Europa nel mirino.

Parma (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All.: D'Aversa

Con DAZN 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva e tutta la Serie BKT live e on demand: abbonati subito!