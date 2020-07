Juve, la corsa scudetto è su DAZN: ostacolo Milan e Atalanta

contenuto sponsorizzato

La lotta per lo scudetto, per l'Europa e la salvezza proseguono in maniera serrata in Serie A e su DAZN . Dalla 31ª e 32ª giornata potrebbero infatti arrivare già segnali importanti nella parte alta e nelle zone calde della classifica.

Soprattutto per la Juve, che in una settimana su DAZN dovrà giocare due gare delicate e ad alto rischio. Il primo ostacolo gli uomini di Sarri dovranno affrontarlo a San Siro contro il Milan, nella serata di martedi’ 7 luglio. Una partita da prendere con le pinze per i bianconeri, che non possono permettersi passi falsi nel ravvicinato "corpo a corpo" con la Lazio per il titolo. Al Meazza CR7 & Co. si troveranno di fronte un Milan pericolosamente a caccia di punti per un posto in Europa League e con poco da perdere a questo punto della stagione. Una situazione che potrebbe riservare sorprese e spettacolo in campo.

Come il big match che si disputera’ allo Stadium nella serata di sabato 11 luglio tra Juventus e Atalanta. La squadra di Gasperini è la più in forma del momento e un'incredibile macchina da gol. Gioco, corsa, lampi di classe e idee chiare fanno della Dea una corazzata capace di mettere paura a tutti. Un avversario difficile da affrontare, con tante soluzioni offensive e una manovra complicata da contenere. Tutto con in palio punti pesanti per lo scudetto per la Juve e per alimentare sogni di gloria anche a Bergamo.



Ma la 31ª e 32ª giornata non saranno cruciali solo per la corsa scudetto. Su DAZN andranno infatti in scena anche altre quattro gare importanti per definire chi andrà in Europa la prossima stagione e chi andrà in Serie B. Roma-Parma (8 luglio) e Fiorentina-Verona (12 luglio) potrebbero dare risposte fondamentali per la caccia all'Europa League, con i ducali e gli scaligeri pronti a sorprendere e ad alzare l'asticella delle ambizioni.

Nella zona calda della classifica, i match da tenere d'occhio vedranno invece la Spal impegnata in un doppio confronto da dentro o fuori. Due sfide salvezza da cui potrebbero arrivare già verdetti sostanzialmente definitivi. Con le spalle al muro e un solo risultato utile per continuare a sperare nella salvezza, gli uomini di Di Biagio dovranno vedersela prima in casa con l'Udinese (9 luglio) e poi a Marassi col Genoa (12 luglio). Due gare che segneranno indelebilmente il destino della Spal in Serie A.

