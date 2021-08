Stile, passione e anima racing: Marchisio e VR46 Riders Academy nella Tribe di CUPRA

contenuto sponsorizzato

Siglata una partnership tra il brand automotive, l'ex stella della Juventus e i piloti della "Academy" di Valentino Rossi

Da Barcellona CUPRA allarga i suoi orizzonti ed esplora nuovi territori alla ricerca di appassionati di auto che condividano la stessa dimensione valoriale del brand basata su design emozionale, prestazioni all'avanguardia e attenzione all'ambiente. Un mix di stile, passione e performance che ha portato nella Tribe di CUPRA Claudio Marchisio e la VR46 Riders Academy di Valentino Rossi. Due simboli del mondo dello sport capaci di trasmettere passione per le sfide e cura dei dettagli con spirito anticonvenzionale, carattere e determinazione.

Icona di stile e di talento, l'ex calciatore della Juventus e della Nazionale ha fatto della propria eleganza e sportività le basi per un nuovo modo di interpretare la vita. La sua capacità di esporsi in modo credibile e attuale rappresenta il valore aggiunto con cui condivide il suo lavoro e le sue passioni con i propri fan. Ed è proprio per questo motivo che Claudio Marchisio rispecchia in maniera naturale lo spirito "Another Way" del DNA CUPRA. Uno stile che fonde sportività, idee chiare e coraggio nell'esporre la propria posizione su tematiche importanti e attuali. Tutto con un'attitudine libera dalle convenzioni, all'insegna dell'indipendenza di espressione e con una genuina passione per il mondo dei motori. Esattamente in perfetto stile CUPRA. Una passione che Claudio Marchisio potrà soddisfare mettendosi al volante di una CUPRA Formentor VZ 1.4 e-HYBRID, raccontando ai suoi follower le emozioni e il piacere di guida che caratterizzano la prestazionale versione ibrida plug-in del SUV coupé.

Performance che avranno modo di apprezzare anche i giovani piloti della VR46 Riders Academy alla guida di Cupra Formentor VZ nella versione da 310CV, il primo modello disegnato e sviluppato esclusivamente per il marchio che rappresenta la massima espressione dello spirito indipendente e contemporaneo del brand. Vision condivisa anche da VR46 Riders Academy, un progetto in grado di unire talento, sacrificio, determinazione e passione e farne gli ingredienti principali della storia del proprio successo. Un’idea nata tra le colline marchigiane e capace in poco tempo di valicare i proprio confini per diventare un modello riconosciuto a livello internazionale. Alla guida di CUPRA Formentor VZ i piloti Morbidelli (MotoGP), Manzi (Moto2), Migno e Antonelli (Moto3), veri professionisti dell’adrenalina e della velocità in grado di esprimere al meglio il grande potenziale di questo modello sviluppato per offrire un'esperienza che va oltre il prodotto. Un'interpretazione contemporanea del concetto di performance e di piacere di guida. Grazie al propulsore 2.0 TSI capace di erogare una potenza di 310 CV, i riders dell’Academy potranno infatti toccare con mano l'anima racing e il DNA 100% CUPRA di Formentor. Tutto abbinato alla trazione integrale 4Drive, al cambio automatico DSG a 7 rapporti, ai cerchi in lega forgiati da 19" in tonalità rame e al top di gamma per quanto infotainment e connettività.