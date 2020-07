BREMBO RIPARTE CON IL CAMPIONATO FIA FORMULA E

contenuto sponsorizzato

Riparte il campionato FIA Formula E e Brembo ritorna in pista come fornitore esclusivo dell’intero impianto frenante delle monoposto elettriche tramite Spark Racing Technology.

La presenza in Formula E è per Brembo un laboratorio unico per studiare e sperimentare le tecnologie da applicare all’auto elettrica.

Nei 6 E-Prix conclusivi della stagione previsti a Berlino a partire dal 5 agosto, le 24 monoposto in gara saranno equipaggiate con l’impianto frenante sviluppato e realizzato su misura da Brembo appositamente per le Gen2: dischi e pastiglie in carbonio, pinze monoblocco in alluminio a 4 pistoni, pompa monostadio tandem e campana in alluminio.