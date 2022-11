Tonale Plug-in: sportività efficiente

contenuto sponsorizzato

Arriva la prima Alfa Romeo con la spina. Dna Alfa con un occhio rivolto al futuro, in nome dell’elettrificazione

© alfa romeo Fa il suo debutto sul mercato Alfa Romeo Plug-in Hybrid Q4: è l’Alfa Romeo più efficiente di sempre.

280 CV di eccellenza in termini di prestazioni, garantiti dal motore turbo benzina 4 cilindri 1.300 a cui spetta il compito di fornire trazione alle ruote anteriori, mentre il propulsore elettrico da 90 kW, piazzato al posteriore, garantisce trazio-ne alle ruote posteriori. Il tutto abbinato al cambio automatico a 6 rapporti.

© alfa romeo

Piacere di guida di altissimo livello, anche grazie alla trazione integrale Q4 in gra-do di garantire una dinamica di guida da prima della classe:risulta leggera e agile in tutte le condizioni.

Numeri alla mano, l’ultima arrivata della Casa del Biscione è capace di accelerare da 0 a 100 in poco più di sei secondi e di raggiungere la velocità massima di 206 km/h.

Ma dato che si tratta di una plug-in, c’è la possibilità di guidarla anche solo con la trazione elettrica. I chilometri che si riescono a percorrere con il motore a zero emissioni sono circa 80, mentre la sinergia fra i due propulsori (termico ed elettri-co) offre un’autonomia di oltre 600 km.

© alfa romeo

Efficienza, sostenibilità e sportività massime che emergono soprattutto in accele-razione, sensazione amplificata dal sistema e-AWD, che spinge in maniera imme-diata e potente sulle ruote posteriori.

Da oltre 110 anni, Alfa Romeo è il marchio sportivo per eccellenza: in grado di rinnovarsi, rimanendo sempre al passo coi tempi. Come questa volta.

Nel caso di Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid Q4 si può parlare di “sportività ef-ficiente”; una sorta di piccola rivoluzione, perché a questa vettura spetta il compi-to di aprire le porte a un futuro che, nel 2027, sarà per Alfa Romeo, solo 100% elettrico.