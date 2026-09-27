Nations League, Meerdink trascina Xavi contro la Serbia di Jovic La Danimarca batte il Galles grazie a Isaksen

Dopo l’1-1 casalingo con la Germania arriva anche la prima vittoria per l’ex allenatore del Barcellona, ora commissario tecnico dell’Olanda. A sbloccare la partita ci pensa dopo mezz’ora Mexx Meerdink, centravanti dell’AZ tra le novità degli Oranje, che ha realizzato un calcio di rigore conquistato da Summerville. A pochi secondi dall’inizio della ripresa la Serbia trova il pari con Luka Jovic, appena entrato, che batte Verbruggen con un sinistro sugli sviluppi di una carambola nell’area di rigore olandese. Al 69’ è ancora Meerdink protagonista, questa volta su azione: l’attaccante si inserisce e sfrutta un bell’assist di Til per poi concludere a rete con un mancino a incrociare sul secondo palo. L’Olanda sale a 4 punti in classifica nel gruppo 2; ancora a 0 la Serbia.