NATIONS LEAGUE

Nations League, Meerdink trascina Xavi contro la Serbia di Jovic La Danimarca batte il Galles grazie a Isaksen

L’Olanda vince a Belgrado 2-1 con una doppietta del centravanti dell’AZ. Nel 2-0 dei danesi c'è anche il timbro del laziale

27 Set 2026 - 20:03
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Si apre con le vittorie di Olanda e Danimarca la seconda giornata della Nations League. La truppa di Xavi, nel gruppo 2 della League A, batte la Serbia 1-2 grazie a una doppietta di Mexx Meerdink: nel mezzo il gol dell'ex Milan Luka Jovic a inizio ripresa. Un autogol di Davies e la rete del laziale Isaksen, nel secondo tempo, portano invece il primo successo ai danesi - contro il Galles - nel girone 4, sempre della League A.

SERBIA-OLANDA 1-2

Dopo l’1-1 casalingo con la Germania arriva anche la prima vittoria per l’ex allenatore del Barcellona, ora commissario tecnico dell’Olanda. A sbloccare la partita ci pensa dopo mezz’ora Mexx Meerdink, centravanti dell’AZ tra le novità degli Oranje, che ha realizzato un calcio di rigore conquistato da Summerville. A pochi secondi dall’inizio della ripresa la Serbia trova il pari con Luka Jovic, appena entrato, che batte Verbruggen con un sinistro sugli sviluppi di una carambola nell’area di rigore olandese. Al 69’ è ancora Meerdink protagonista, questa volta su azione: l’attaccante si inserisce e sfrutta un bell’assist di Til per poi concludere a rete con un mancino a incrociare sul secondo palo. L’Olanda sale a 4 punti in classifica nel gruppo 2; ancora a 0 la Serbia.

DANIMARCA-GALLES 2-0

Nel primo tempo la Danimarca fatica molto a rendersi pericolosa nonostante il tentativo di dominare il gioco, almeno dal punto di vista del possesso palla. Al 53’ è allora un episodio a mandare avanti la squadra di Riemer: su un calcio piazzato battuto da Damsgaard, Ben Davies anticipa tutti e mette nella sua porta. Ci pensa poi Gustav Isaksen a regalare il doppio vantaggio ai suoi con un destro di prima intenzione sulla respinta della difesa avversaria, ancora sugli sviluppi di un calcio da fermo di Damsgaard. La Danimarca ottiene così i primi 3 punti nel girone 4 in questa edizione della Nations League; il Galles resta fermo a 0, in fondo alla classifica.

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