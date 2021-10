Italia, Locatelli: "Col Belgio vogliamo vincere anche per il ranking"

VERSO ITALIA-BELGIO

Il centrocampista della Juve: "Una gara persa non deve farci perdere le certezze"

Manuel Locatelli cerca il pronto riscatto contro il Belgio nella finalina di Nations League. Courtois l'ha definita una gara inutile. "Ognuno può dire quello che vuole - le sue parole -. Giochiamo in casa, giochiamo a Torino e vogliamo vincerla, giochiamo anche per il ranking". La striscia vincente interrotta. "E' stato un dispiacere perdere, è una competizione che avremmo voluto vincere ma ormai è andata".

Il centrocampista azzurro torna sulla sconfitta con la Spagna. "Sono forti, hanno questa linea di gioco fin dal settore giovanile - ha proseguito -. Se la gara si fosse messa diversamente, però, avremmo potuto dire la nostra perché siamo forti anche noi. Loro giocano così da tanto tempo. Noi l'abbiamo studiata bene ma sono stati determinanti gli episodi, siamo stati bravi nel secondo tempo anche a far gol, abbiamo dato una prova di cuore e carattere importante".

I fischi a Donnarumma. "E' tranquillo, l'abbiamo abbracciato".

Lo sbarco in estate a Torino. "La Juve è stato il coronamento di un sogno e l'inizio di un percorso nuovo, questa estate l'ho cercata tanto e volevo solo loro".

Striscia vincente interrotta. "Dispiace per la sconfitta, è un dispiacere per tutti. Prima o poi doveva succedere, può essere che torniamo a vincere già da domenica ma noi dobbiamo restare tranquilli e arrivare carichi al Mondiale. La striscia di risultati utili consecutivi non era un peso per noi. Quella pressione di essere imbattuti io non l'ho mai percepita".

Problema razzismo. "Bisogna fare qualcosa subito. Si parla di razzismo da troppo tempo e non s'è mai fatto nulla... Noi come giocatori dobbiamo esporci ma bisogna soprattutto prendere decisioni drastiche e devono farlo le istituzioni. E' una follia, i razzisti non dovrebbero più entrare negli stadi".

COURTOIS POLEMICO: "NON SO PERCHÉ GIOCHIAMO"

"Non riesco a capire l'utilità della sfida contro l'Italia, arrivare terzi in Nations League non serve a nulla": così il portiere del Belgio, Thibaut Courtois, intervistato dopo la sconfitta della sua Nazionale contro la Francia nella semifinale della competizione. "Dobbiamo concentrarci per domenica - ha continuato l'estremo difensore in vista della 'finalina' contro gli azzurri - anche se non so perché giochiamo: sarà un'amichevole".