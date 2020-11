Italia, Final Four a un passo: Bosnia ultimo ostacolo

NATIONS LEAGUE

Novanta minuti che valgono le Final Four di Nations League. La Nazionale ancora priva del ct Roberto Mancini (a casa alle prese con il Covid, ndr) affronta stasera a Sarajevo la Bosnia Erzegovina nell'ultima giornata della fase a gironi. Agli Azzurri basta una vittoria (la Bosnia è già eliminata) per staccare il pass per le finali che dovrebbero disputarsi a Milano e Torino nell'ottobre 2021.

Alberico Evani, in panchina per la terza partita di fila, invita a non fare calcoli e a scendere in campo con la stessa mentalita' dimostrata negli ultimi due anni.

L'undici titolare dovrebbe pertanto essere quello visto a Reggio Emilia, con una sola novità: in attacco potrebbe giocare Berardi al posto di Bernardeschi, al fianco di Belotti e Insigne.

