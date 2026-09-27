Donadoni difende Romano dopo Italia-Belgio: "Non può essere lui il salvatore della Patria"

E allora perché al debutto con la Nazionale non è riuscito ad affermarsi? L'ex tecnico azzurro spiega come Romano "in pochi mesi sia passato dalla B alla Nazionale, realtà neppure paragonabili. Ai giovani va dato il tempo di metabolizzare il cambio di livello". E aggiunge: "Cosa ci aspettavamo da un ventenne?". Secondo Donadoni la scelta di Mancini di schierarlo dal primo minuto contro il Belgio non è stata un errore: "Romano è disponibile, ha voglia di allenarsi e di dimostrare il suo valore. La base di partenza è ottima e su uno così bisogna costruire". Allo stesso tempo, per l'ex Milan, sarebbe "sbagliato pensare possa essere il salvatore della patria o che i giovani crescano di colpo, così si commettono gli stessi errori del passato".



Il monito è di seguire l'esempio estero. "Altrove i talenti li fanno giocare, ma li aspettano - dice Donadoni - E non parlo solo dell’allenatore, ma di tutto il movimento che circonda la nazionale. Tutti, anche le società, i tifosi e l’opinione pubblica, devono contribuire". Ed è proprio sulle squadre di club che l'ex ct dell'Italia avverte: "Bisogna avere coraggio di investire su chi esce dal loro vivaio. Fino all’Under 21 abbiamo ragazzi di talento e non capisco perché dopo si debbano perdere. Come succede altrove, vanno fatti maturare in campo".