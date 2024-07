Valentino Rossi ancora papà: in arrivo un'altra bambina

L'ANNUNCIO

Il campione di Moto Gp ha annunciato sui suoi profili social la seconda gravidanza della compagna Francesca

“'È sicuramente una femmina Dottore!' La Franci è incinta, aspettiamo un'altra bambina", con queste parole Valentino Rossi ha annunciato a sorpresa sui suoi profili social che diventerà presto papà per la seconda volta. Una semplice frase che accompagna inequivocabili foto che ritraggono la famiglia Rossi felice, in attesa di una nuova piccolina che girerà per casa. Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino, aveva già annunciato la volontà della coppia di diventare ancora genitori. Lo aveva detto alla fine dello scorso anno durante la puntata del podcast Mamma Dilettante di Diletta Leotta, affermando che la piccola Giulietta, nata a marzo 2022, non sarebbe rimasta a lungo figlia unica.

La storia traprocede a gonfie vele da, un amore nato grazie a un altro amore, quello per la Moto GP. Lei faceva l'ombrellina e il campione non ha potuto fare a meno di notarla. Da allora non si sono più divisi e hanno consacrato questo sentimento con due bambine. "- aveva detto Francesca - io sono cresciuta come sorella, ho avuto la fortuna di condividere, di dividere, di non avere tutto per me: una cosa che nella crescita fa la differenza, soprattutto in una situazione come quella di Giulietta, che è la principessina di casa. Mi piacerebbe avere un maschio, semplicemente per fare un'esperienza diversa", aveva raccontato. E la sorellina è arrivata, la modella potrebbe essere già essere al. Magari sarà la prima campionessa di Moto Gp della storia, chissà.