Tris Ducati in prima fila: pole di Marquez Sr. davanti ad Alex e Bagnaia, Aprilia e KTM inseguono

Se Ducati occupa per intero la prima fila, sulla seconda si schierano tre moto diverse: la Yamaha Pramac di Jack Miller (come Bagnaia promosso dalla prima fase delle qualifiche) staccato di 308 millesimi dalla vetta, il rookie di Aprilia Trackhouse Ai Ogura e lo spagnolo Pedro Acosta con la KTM Red Bull che sulla griglia prende il posto di Franco Morbidelli (Ducati VR46), autore del sesto tempo in qualifica ma penalizzato di tre posizioni sulla griglia del GP domenicale full distance per impeding nei confronti di Bagnaia nella prequalifica del venerdì. L'italobrasiliano (che nella Sprint invece ha regolarmente preso il via della seconda fila) retrocede quindi di una fila e si schiera all'esterno della terza, aperta dallo spagnolo Raul Fernandez che - in sella alla seconda RS-GP Trackhouse - precede quella factory di Marco Bezzecchi (+0.599). Alle loro spalle, quarta linea per Fabio Quartararo (Yamaha Monster Energy) e per due Honda: quella ufficiale di Joan Mir e quella LCR Castrol di Joan Zarco. Luca Marini prende il via dalla sesta fila con Miguel Oliveira e Maverick Vinales. Davanti a loro ci sono Fabio Di Giannantonio, Brad Binder e il rookie di Gresini Racing Fermin Aldeguer. Prendono invece posto in settima fila Alex Rins con la seconda M1 factory di Yamaha, Enea Bastianini con la KTM e Lorenzo Savadori che - in sella alla RS-GP Aprilia Racing - sostituisce l'infortunato campione del mondo in carica della premier class Jorge Martin. Ottava e ultima fila solitaria per l'idolo locale (e rookie MotoGP) Somkiat Chantra con la Honda LCR, come Morbidelli penalizzato di tre posizioni sulla griglia di partenza del GP domenicale.