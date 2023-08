Sprint Race Austria, Binder: "Bagnaia andava troppo forte". Bezzecchi recrimina

gp austria

Il sudafricano ammette la superiorità dell'iridato, Bezzecchi punta il dito contro Martìn e Quartararo per l'inizio aggressivo

© Getty Images 1 di 10 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Brad Binder ce l'ha messa tutta, ma Francesco Bagnaia è stato superiore in tutto e per tutto nella Sprint Race del GP d'Austria a Spielberg. Lo ha ammesso lo stesso sudafricano di KTM, che dopo aver chiuso la mini gara al secondo posto ha applaudito l'iridato: "Ho fatto del mio meglio per riprendere pecco, ma andava troppo forte per me. Ho sofferto a mantenere il suo passo, ma abbiamo fatto un gran lavoro, grazie ai meccanici. Abbiamo fatto dei passi avanti, ci riproveremo domani".

MARTIN: "SPERO DI AVERE IL PASSO"

Terzo posto per Jorge Martin: "È stata una gara emozionante, sono successe tante cose e alla prima curva ero molto nervoso. Non sapevo a chi fosse andata peggio, ho spinto e poi Marini mi ha toccato e pensavo di avere una penalità. Ho spinto per avere i 3 secondi in caso di penalità, sono contento per il risultato. Speriamo per domani, sarà più difficile e spero di avere il mio passo".

QUARTARARO: "NON MI SOSTITUISCO AGLI STEWARD"

Quindicesimo posto per Fabio Quartararo, coinvolto in un doppio incidente e penalizzato con long lap penalty: "Abbiamo dato il massimo, il mio passo era per fare 5°-6° o 7° posto, speriamo in domani. Ho fatto dei piccoli miglioramenti, abbiamo cambiato il modo di lavorare e i giapponesi hanno capito che serve questo. Incidente all'inizio? Non mi metto al posto degli steward, il mio compito è guidare".

BEZZECCHI: "PARTENZA DA MATTI"

E ha da recriminare Marco Bezzecchi, che in uno degli incidenti è stato centrato ed è stato costretto al ritiro: "Mi fa male la spalla, la botta però non è ancora venuta fuori. Di gara non ne possiamo parlare, ne ho fatta poca. Di sicuro non dovevo partire settimo, ho sbagliato perché ho toccato il verde, peccato perché è andata così. Domani devo fare un'altra gara, però penso che non c'era motivo di partire così da matti. Sono stato fuori dalle beghe, poi mi sono arrivate tre moto di sopra".