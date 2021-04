Ricordando Fausto Gresini, rimpatriata di campioni Aprilia a Misano: il prossimo sarà Dovizioso?

MOTOGP

Aprilia Racing ha riunito sul circuito romagnolo i propri campioni di ieri e di oggi... e le loro moto, con un pensiero speciale per il campione scomparso.

di

STEFANO GATTI

Aprilia ha festeggiato il 25 aprile (e la propria storia) sulla pista amica di Misano, con tanto di scia verde-bianco-rossa stile Frecce Tricolori. L'occasione di rivedere in pista - non ancora dal vivo, purtroppo - i campioni che hanno vinto gare e titoli con la moto italiana nei Gran Premi e nel Mondiale Superbike e, in prospettiva, l'attesa per il prossimo test di Andrea Dovizioso in sella alla promettente RS-GP attualmente affidata nella Premier Class ad Aleix Espargarò e Lorenzo Savadori.

Dopo il test di metà mese a Jerez, il forlivese ex-Ducati e la Casa di Noale hanno programmato un nuovo e più approfondito test in calendario per martedì 11 e mercoledì maggio all'Autodromo del Mugello. Interessante anche in chiave di attualità, visto che sulla pista di Toscana è poi in programma - nel weekend 28-30 maggio - il Gran Premio d'Italia, sesta tappa del Mondiale in corso.

Nell'attesa di sapere se Aprilia Racing e Andrea Dovizioso avranno un futuro insieme nella MotoGP, la Casa italiana ha festeggiato i propri campioni (e le proprie creature a due ruote) sulla pista di Misano. La giornata ha ricalcato la formula dell’Aprilia All Stars che, nella primavera di due anni fa, richiamò al proprio al Mugello oltre diecimila appassionati. La situazione sanitaria non consente ancora di allestire un grande evento di quel tipo, aperto a tutti, come fu nel 2019 ma l’appuntamento di Aprilia e dei suoi campioni è per il 2022, quando tutti vogliamo tornare a fare festa insieme.

Per tutti il momento più significativo ed emozionale è stato ricordo di Fausto Gresini. Alla memoria del team manager scomparso poco più di due mesi fa e due volte Campione del Mondo è stato dedicato un toccante momento in pista, con tutti i piloti Aprilia del presente e del passato schierati sulla linea di partenza del tracciato romagnolo, oltretutto intitolato a Marco Simoncelli, lui pure pilota Aprilia nei primi anni della sua carriera.

In pista, insieme agli attuali piloti di Aprilia Racing Team Gresini Aleix Espargaró e Lorenzo Savadori, tanti campioni del passato, vincitori di Gran Premi e di titoli iridati con Aprilia: da Max Biaggi a Loris Capirossi, da Andrea Iannone ad Alex Gramigni e Manuel Poggiali. Con loro anche i ragazzi del Trofeo Aprilia RS 660 che da quest’anno apre le porte del motociclismo sportivo a giovani piloti a partire dai 15 anni. Tutti sono scesi in pista a provare le novità 2021, come le nuove RSV4 e Tuono V4 Factory ma anche a giocare tra i cordoli con le leggere e performanti Aprilia RS 660.

Oltre alla 250 da Gran Premio con la quale è stato campione del mondo nel 1996 (l'anno del suo terzo titolo consecutico con Aprilia), Max Biaggi ha portato in pista la sua RSV4 X, edizione speciale della V4 che con il campione romano ha dominato nel Mondiale Superbike del 2010 e del 2012 e lo stesso ha fatto Andrea Iannone che ha girato anche sulla RS 660 in versione Trofeo. Loris Capirossi ha “esordito” sulla sua RS-GP 2019, la MotoGP che da poco è entrata a far parte della sua splendida collezione di moto. Anche Alex Gramigni ha provato la RS-GP mentre Manuel Poggiali ha girato soprattutto con la RSV4. Aleix Espargaró ha potuto coronare il suo sogno di tornare in sella a una Aprilia 250 GP a 2 tempi.