Pagelle Mugello: Bagnaia imperioso, weekend double face per Bezzecchi

motogp

Il campione in carica inarrivabile per tutti al Mugello, solo la coppia "dantesca" Martin-Zarco sulle sue tracce

© Getty Images FRANCESCO BAGNAIA: VOTO 10 Impossibile e "immorale" non assegnare il massimo dei voti al campione in carica (e a lui solo) per un fine settimana vissuto imperiosamente. All'attacco quando era necessario (nella caccia alla pole in particolare) e in controllo quando sarebbe stato azzardato rischiare punti pesanti per la voglia di strafare, tanto nell'insidiosa Sprint del sabato, quanto nel GP "full distance" domenicale. Pecco non si fa coinvolgere nella bagarre del via con Miller ma lo fa a modo suo, sbarazzandosi nel giro di tre curve del suo ex compagno di squadra, per poi gestire la sfida-Martin senza eccessivi patemi. Basterà fare lo stesso nella visione generale del campionato per mettere al sicuro il secondo titolo consecutivo. Facile a dirsi, naturalmente.

© Getty Images

MARC MARQUEZ: VOTO 4

La magia sembra finita (soprattutto quella con Honda) e - gara dopo gara - è sempre più difficile che possa tornare. L'ex Cannibale rovina a terra mentre cercava di fare quello che sa fare meglio: attaccare a testa bassa. Solo che i tempi sono cambiati, anzi sembrano ormai irrimediabilmente passati. Marc però non si prende tutta la responsabilità per l'accaduto e chiama in causa Honda, citando i guai (anche quelli fisici) dei compagni di marca e connazionali Mir e Rins. VOTO 4 anche ad ALEX MARQUEZ che prima "rischia" di abbattere il fratello maggiore, poi scivola via da solo, gettando al vento una buona di entrare nella top ten della classifica generale.

JORGE MARTIN: VOTO 8

Prova a mettere sotto pressione Bagnaia per indurlo all'errore ma la tattica finisce per... avvantaggiare il leader che può così tenere alta la soglia d'attenzione. Lo spagnolo ha imparato a ragionare e ad accontentarsi, tanto che il secondo gradino del podio gli consente di lanciare la sfida a Bezzecchi come primo rivale dello stesso Bagnaia.VOTO 7 (già che ci siamo) a JOHANN ZARCO che nel finale si mette sulle tracce del compagno di squadra ma ormai è tardi, ha già speso buona parte del GP (e degli pneumatici) al margine basso della top five, avvantaggiandosi poi del doppio ko di Marc e Alex Marquez.

MARCO BEZZECCHI: voto 5,5

Nella Sprint del sabato chiude secondo "a panino" tra Bagnaia e Martin ma - a differenza di questi ultimi (ultimi si fa per dire) - sparisce dal radar nel GP domenicale che assegna i punti pesanti. Un passaggio a vuoto o quasi che lo spinge lontano dalla vetta e lo metto sotto attacco da parte dello spagnolo, ora a tre soli punti da lui. A proposito di "satelliti" Ducati, quello Pramac in livrea "dantesca" la spunta nettamente su VR46 ma è comunque da rimarcare la prova di LUCA MARINI (VOTO 7), che manca un podio al quale teneva moltissimo ma segnala una maturità raggiunta e agguanta il sesto posto della classifica generale.

© Getty Images

ENEA BASTIANINI: VOTO 6

Merita indubbiamente la sufficienza per le condizioni fisiche molto lontane dall'ideale. Più che un Mondiale, il suo sembra un percorso di rinascita lungo e delicato, che non ammette passi falsi. Un intero weekend sulla difensiva per Enea al Mugello, che gli permette intanto di abbandonare il fondo della classifica, incamerando tra Sprint e GP "full" i primi otto punti stagionali.