Motociclismo nel lutto: morto l'ex pilota Stefano Bianco

Il mondo del motociclismo è nel lutto. L'ex pilota Stefano Bianco, 34 anni, è morto in un incidente stradale a Leini (Torino). Era in sella a una Honda Cbr 600 che si è scontrata con un furgone che non gli avrebbe dato la precedenza a un incrocio. E' morto sul colpo. Bianco, che era nato a Chivasso (Torino), è stato per due anni il più giovane centauro a disputare a una gara del motomondiale: aveva esordito all'età di 15 anni e 2 giorni a Phillip Island (Australia), nel 2000, correndo nella classe 125 al posto dell'infortunato Mirko Giansanti. Due anni dopo il suo primato è stato superato dallo spagnolo Jorge Lorenzo, in pista nel giorno del suo 15,imo compleanno. Ha gareggiato nel motomondiale fino al 2008 partecipando a una cinquantina di corse.