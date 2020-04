MotoGP, Marquez: "Io e Rossi? C'era un buon rapporto, ma poi..."

Marc Marquez torna a parlare del suo rapporto con Valentino Rossi: "Da lui puoi imparare tante cose - ha detto in un estratto della docu-serie Dazn 'The Making Of' - Il nostro rapporto era buono, come lo era con altri piloti. Però bisogna evidenziare una cosa: il rapporto è buono finché non lotti per lo stesso obiettivo. La stessa cosa mi è successa con Pedrosa. Eravamo amici, ma quando lotti per il campionato, c'è questa tensione e improvvisamente il tuo rapporto diventa 'ciao come stai', 'bene grazie'. Questa però è una tensione sana. Necessaria per la competizione".