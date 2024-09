MotoGP Emilia Romagna, Bastianini: "Vincere qui è incredibile". Martin polemico: "Mi ha spinto fuori"

GP Emilia Romagna, le foto della gara di Misano

















































1 di 26 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 26 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Enea Bastianini vince il GP dell'Emilia Romagna, ma non senza qualche polemica del leader della classifica MotoGP Jorge Martin. Allo spagnolo, infatti, non va già il sorpasso subito nel giro finale dall'italiano, con l'accusa di averlo spinto fuori: "Il sorpasso di Bastianini forse è stato eccessivo, mi ha spinto fuori dalla pista. Ho fatto in gestaccio, mi dispiace, perché pensavo di essere il più forte. Ma ci riproveremo".