Moto3 Francia: Vietti-Arbolino, doppietta e trionfo italiano a Le Mans

MOTO3 FRANCIA

di

LUCA BUCCERI

E' doppietta italiana nel GP di Francia di Moto3, gara che apre il weekend a Le Mans. Trionfo per Celestino Vietti che in sella alla sua KTM dello Sky Racing Team VR46 chiude davanti al connazionale Tony Arbolino. Completa il podio Albert Arenas, nuovamente leader del Mondiale ma ora braccato dai due italiani che guadagnano punti e posizioni. Bene anche Andrea Migno (5°), fine settimana da archiviare per il giapponese Ai Ogura (9°).

Il Mondiale di Moto3 entra nel vivo e, quando c'era più bisogno di fare punti, l'Italia non tradisce. Mentre Albert Arenas torna in testa alla classifica generale grazie al terzo posto conquistato nel GP di Francia, Celestino Vietti e Tony Arbolino proseguono la rincorsa ai danni dello spagnolo. Tra le curve del circuito Bugatti di Le Mans è estasi azzurra con la doppietta firmata dai due piloti azzurri bravi ad approfittare delle sbavature dello stesso Arenas e di Masia (4°) che, a pochi giri dal termine, sembrava essere destinato ad un podio mai messo in discussione.

Festeggia l'Academy VR46 col quarto podio stagionale per Vietti, sorride Arbolino che conquista per la seconda volta di fila il secondo gradino del podio. I due italiani replicano di fatto quel che era già successo al Red Bull Ring dove, nel GP di Stiria, il podio fu condiviso con Ogura.

Il giapponese, che chiude nono, dovrà analizzare gli errori commessi nel fine settimana francese iniziato dalla 18esima casella in griglia che lo ha condizionato facendogli perdere la leadership della generale. Ad eccezione di Antonelli, Pizzoli e Fenati (costretto al ritiro dopo essere stato centrato dal compagno di box Lopez all'ottavo giro), tutti gli altri italiani vanno a punti. Quinto posto per Andrea Migno, 13° Foggia seguito da Riccardo Rossi e Stefano Nepa.

Sembrano ormai svanite invece le speranze mondiali per McPhee e Tatsu Suzuki, entrambi costretti al ritiro ed ora rispettivamente a 37 e 60 lunghezze dal leader Arenas.

L'ORDINE DI ARRIVO DEL GP DI FRANCIA

LA CLASSIFICA MONDIALE ED IL CALENDARIO DI MOTO3