Moto 3: Biaggi saluta Canet e abbraccia Fenati

Romano Fenati correrà nel team di Max Biaggi il prossimo Mondiale di Moto 3. L'italiano prende il posto di Aron Canet e sarà affiancato dal giovane 18enne spagnolo Alonso Lopez. L'ex campione del mondo, infatti, dall'anno prossimo schiererà due moto in griglia. Biaggi ha convinto l'ascolano a restare in Moto 3 e spera di vincere la sua scommessa con un pilota d'esperienza e uno da crescere. Intanto è concentrato su questa stagione dove il suo pilota è in lotta per il titolo.