Moto2 Malesia: Arbolino domina a Sepang, Ogura cade e perde il match point Mondiale

moto2 malesia

Successo senza storia per l'italiano, Ogura cade e Fernandez ne approfitta: il Mondiale si decide a Valencia

© Getty Images In Moto2 è dominio assoluto per Tony Arbolino nel GP della Malesia, con un successo da incorniciare a Sepang. Il pilota italiano, in lotta per tutta la gara con Ai Ogura, vince la penultima tappa stagionale davanti allo spagnolo Alonso Lopez e al britannico Jake Dixon. Match point Mondiale perso per Ogura che al giro finale e in lotta per il primo posto scivola regalando nuovamente ad Augusto Fernandez (4°) la leadership della classifica iridata. Valencia, ultima tappa della stagione, sarà decisiva per il titolo.

IMMENSO ARBOLINO A SEPANG

Incredibile, immenso, super, eccezionale. Non c'è altro modo di descrivere Tony Arbolino in sella alla sua Kalex del team Marc VDS in questa gara di Sepang, un GP della Malesia da incorniciare per il pilota di Garbagnate Milanese che è partito dalla pole e ha saputo imprimere il proprio passo e ritmo alla gara fino alle battute finali nelle quali il leader del Mondiale (ormai ex) Ai Ogura aveva provato a "rubargli" un successo che Arbolino meritava ampiamente. Alla fine, con l'aiuto del fato da una parte e uno scherzo del destino per il nipponico, "El Tiburon" vince e fa festa a Sepang, con Alonso Lopez che chiude alle sue spalle con oltre 10 secondi di distacco. Terzo posto finale per Jake Dixon, con due dei tre gradini del podio malese che vengono occupati dagli amici fraterni di Fabio Quartararo che in MotoGP lotterà per il titolo con Francesco Bagnaia.

LA TOP 15 DEL GP DELLA MALESIA

Giù dal podio si accomoda il nuovo leader del Mondiale Augusto Fernandez che si trova servito sul piatto d'argento il match point nel finale di stagione. Dopo aver dominato il campionato ed essersi visto rimontare da Ogura fino al sorpasso in Australia, il pilota spagnolo torna in vetta alla classifica iridata e a Valencia avrà l'opportunità di salutare la categoria - visto il passaggio in MotoGP della prossima stagione- con la gioia più grande del titolo Mondiale, ma dovrà comunque fare i conti con Ogura. A seguire l'iberico nella top 10 di Sepang ci sono Gonzalez, Schrotter, Beaubier, Canet, Alcoba e Aldeguer. A punti poi Salac, Dalla Porta, Arenas, Bendsneyder e Taiga Hada.

TITOLO MOTO2, VALENCIA DECISIVA

La caduta di Ai Ogura a un giro dal termine rimanda a Valencia il verdetto Mondiale. Col giapponese che si trovava secondo e in lotta per il primo posto finale con Arbolino, lo scivolone regala infatti a Fernandez la leadership della classifica Moto2 con 9.5 punti di vantaggio sul nipponico. La lotta per il titolo è limitata soltanto a questi due piloti in Spagna, con Canet che ha invece salutato le speranza Mondiali nelle scorse gare. Arbolino, quarto in classifica, ha invece l'occasione di lottare ancora per il terzo posto nella classifica iridata al termine di una stagione iniziata in salita e conclusa col sorriso.