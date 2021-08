Libere Gran Bretagna, Bagnaia: "Uno dei migliori venerdì". Rossi: "Pista bellissima, domani guerra"

MOTOGP GRAN BRETAGNA

Entrambi i piloti italiani sono in top 10 e sperano in un pass diretto per il Q2, ma il "Dottore" avverte: "Andranno come matti domani"

Venerdì di prove libere del GP di Gran Bretagna più che positivo per Francesco Bagnaia e il team Ducati ufficiale, che chiudono la giornata col sesto tempo in combinata. Per il pilota torinese c'è soddisfazione e dei complimenti speciali: "Oggi mi sono divertito tanto, è una pista spettacolare è dà tanto gusto girarci. Ho lavorato su me stesso e su quello che potevo fare meglio, la moto mi è venuta dietro anche grazie all'armonia che c'è nel team". Silverstone riabbraccia la MotoGP Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

"La nostra moto ci mette un po' di più ad essere messa a posto, ma questo è stato uno dei venerdì migliori della stagione. Abbiamo provato diverse cose, ma dobbiamo ancora lavorare. Fare un time attack vero era difficile perché c'era freddo, ma è venuto un tempo buono. Siamo sesti con Quartararo che ha fatto un bel lavoro, ma io sono contento" ha spiegato Pecco.

Bagnaia non si è detto preoccupato dal distacco dal primo tempo di Quartararo (oltre sette decimi, ndr): "Quartararo ha avuto un passo ottimo, è stato molto veloce e noi abbiamo fatto un lavoro diverso perché stamattina non avevo grip e di pomeriggio ho ritrovato confidenza. Sono soddisfatto e fiducioso, la moto dal 2019 è cambiata tanto e possiamo fare bene".

Riconquista la top 10 del venerdì anche Valentino Rossi, che in sella alla sua M1 del team Petronas si è divertito tanto sulla pista di Silverstone: "Oggi è andata abbastanza bene perché già dalla mattina mi sono trovato bene con la moto. Di mattina non sono riuscito a sfruttare il mio potenziale, di pomeriggio invece mi sono ritrovato. Tutto dipende dalla temperatura, con la soft ho fatto un bel giro e guidare qui a Silverstone è sempre una figata perché è una delle poche piste modificata in meglio in questi anni. È una pista larga e veloce, giusta per le MotoGP perché riesci a tirare al massimo la moto. Domani mattina andranno tutti da matti, per stare tra i 10 bisogna togliere un secondo al tempo limite perché la temperatura potrebbe alzarsi".