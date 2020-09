GP Catalogna, Dovizioso: "Uscire alla prima curva fa male"

MOTOGP CATALOGNA

Tanta delusione e amaro in bocca per Andrea Dovizioso che nel fine settimana di Barcellona si è visto sfuggire la testa del Mondiale. Scivolato in curva 2 al primo giro dopo un contatto con Zarco, per il ducatista è un momento da dimenticare: "Uscire alla prima curva e non per colpa mia mi pesa di più. Ero riuscito a fare una buona partenza e una bella staccata recuperando parecchie posizioni, quando si è in tanti incidenti così sono normali". Barcellona da dimenticare per Rossi e Dovi Getty Images

"Questo è un anno davvero anomalo per tantissime motivazioni. E' tutto davvero strano e non riesco a essere veloce con le nuove gomme. Stiamo andando ad alti e bassi e per questo sei obbligato a partire davanti per guidare bene e salvare le gomme. Dovremo migliorare la frenata e la gestione dell'inserimento" ha spiegato Dovi.

A chi gli ha fatto notare che questa stagione, senza Marquez in pista, sarebbe stato il suo anno, il forlivese ha fatto notare: "Sicuramente mi fa piacere che la gente lo pensi, ma mi è abbastanza indifferente: bisogna conoscere le dinamiche di tanti dettagli e tante situazioni per parlare di vincere un Mondiale. Quest'anno, secondo me, è un anno assolutamente anomalo per mille motivazioni: guardate Vinales, ha dominato l'ultima gara e qui è sparito. È un po' strano tutto, ma il problema di fondo è che non riesco a essere veloce come vorrei con la nuova gomma. E' questo che sta complicando tutto".