DTM, Dovizioso svela la sua Audi Rs5 per Misano

29/05/2019

Dalle due alla quattro ruote il passo è breve. Andrea Dovizioso, il weekend del 9 giugno, correrà la gara del DTM di Misano e ha svelato la livrea molto aggressiva della sua Audi RS5: rossonera e sulla fiancata la scritta Ducati così si sentirà un po' più a suo agio. C'è il forlivese, ma poteva esserci anche Valentino Rossi al volante della Bmw: "Eravamo vicini. Sarebbe stato fantastico avere i due top driver italiani della MotoGP nella stessa occasione. Abbiamo parlato a lungo con management di Rossi, ma è troppo concentrato su quello che fa adesso per cui ha dovuto dire no dopo averci pensato, però ha lasciato la porta aperta per il prossimo anno. Sarebbe bello averli entrambi in pista", parola di Gerhard Berger che è capo del campionato turismo tedesco.



In ogni caso sarà spettacolo allo stato puro con la gara in notturna in Riviera.