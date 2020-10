 Dominio Yamaha nella prima giornata di prove libere di Aragon, Ducati fuori dalla top ten

GRAN PREMIO ARAGON MOTOGP

di

STEFANO GATTI

Maverick Vinales completa con il miglior tempo nel secondo turno di prove libere (1.47.771) il suo percorso netto nella prima giornata di prove del Gp d'Aragona. Alle sue spalle, come in mattinata ma a posizioni invertite, ci sono i due piloti delle Yamaha Petronas: secondo tempo per Fabio Quartararo (+0.249), terzo per Franco Morbidelli.(+0.447). Joan Mir risale posizioni ed ottiene il quarto tempo con 730 millesimi di ritardo da Vinales. Le Ducati fuori dalla top ten che garantisce l'accesso diretto alla fase finale delle qualifiche.

Manca Valentino Rossi ma ad Aragon la Yamaha c'è e batte tre colpi: Maverick Vinales ripete nel turno del pomeriggio il miglior tempo della mattina, mentre Fabio Quartararo mette la freccia e "stacca" il secondo tempo davanti al compagno di squadra Franco Morbidelli che lo aveva preceduto nella freddissima sessione del mattino. L'innalzamento delle temperature (dell'aria ma soprattutto dell'asfalto) ha permesso ai piloti di mettere alla frusta le loro moto. Cresce soprattutto la Suzuki che sale al quarto posto della clasiffica con Joan Mir, staccato di 730 millesimi dal leader e pronto a riscattarsi dopo l'opaca prestazione di Le Mans. Decimo tempo (l'ultimo utile per accedere direttamente al Q2 delle qualifiche) per il suo compagno di squadra Alex Rins. La migliore delle Honda è quella LCR di Cal Crutchlow, autore del quinto tempo (+0.827), mentre il suo compagno di squadra Takaaki Nakagami è nono ad un secondo e 53 millesimi dalla vetta, battuto... di un solo millesimo dalla RC213V HRC di Alex Marquez. Manca solo la Ducati, nella top ten della FP2. La sesta e la settima piazza sono sono infatti un "affare di famiglia", con Aleix Espargarò bravo a portare in alto l'Aprilia, spuntandola sulla KTM del fratello Pol. I due fratelli catalani sono gli ultimi in grado di contenere entro il secondo il distacco da Vinales.

Un sabato di passione è quello che attende la Ducati. Le migliori tra le moto Borgo Panigale sono le due Esponsorama di Johann Zarco (che ha bissato la caduta del mattino) e di Tito Rabat, undicesimo e dodicesimo davanti ad Andrea Dovizioso, Jack Miller e Danilo Petrucci, in fila dalla tredicesima alla quindicesima posizione con distacchi tra il secondo e due ed il secondo e quattro decimi da Vinales. Solo diciannovesimo Francesco Bagnaia con la Ducati Pramac, ad un secoondo e 717 millesimi dal vertice.