Bagnaia torna a Barcellona sulla pista della grande paura: "Spero vada diversamente"

MOTOGP AL MONTMELO'

Il ducatista deve cancellare la caduta dello scorso anno e il brutto weekend di Le Mans: "Sono fiducioso, dobbiamo riuscire a essere ancora più competitivi"

Francesco Bagnaia torna sul luogo della grande paura, quel circuito di Catalogna che lo scorso anno lo vide cadere pesantemente subito dopo il via e venire investito. Il campione del mondo della Ducati arriva in Spagna dopo un weekend complicato a Le Mans e l'imperativo è quello di tornare a lottare per la vittoria. Non sarà facile visto che il leader della classifica della MotoGP, Jorge Martin, gioca in casa e anche Marc Marquez, insieme alle Aprilia, sarà un osso duro da battere. "Rispetto a Le Mans, mi aspetto condizioni di grip molto diverse qui a Barcellona e ci saranno alcuni avversari molto veloci. In ogni caso, sono fiducioso e pronto a dare il massimo come sempre”, ha detto.

© Getty Images

“Così come in Francia, anche al Montmeló siamo stati sfortunati nel 2022 e nel 2023, ma quest’anno spero vada diversamente. L’ultimo fine settimana a Le Mans è stato complessivamente positivo anche se in gara ci è mancato qualcosa rispetto ai nostri avversari. Sarà importante quindi continuare a lavorare per riuscire ad essere ancora più competitivi”, ha aggiunto "Pecco".

Deve cancellare il 2023 anche Enea Bastianini, che finora si è comunque dimostrato molto competitivo. “Purtroppo, non ho dei bei ricordi di Barcellona dello scorso anno, visto l’incidente avuto in gara che mi ha poi costretto a saltare altri tre GP. Nonostante ciò, arrivo al Montmeló sereno e fiducioso: gara dopo gara riesco ad essere più veloce e sto migliorando costantemente. Abbiamo una buona base dalla quale partire per impostare il lavoro del fine settimana e l’obiettivo è quello di continuare a lottare per le prime posizioni", le sue parole.