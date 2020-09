A Misano Vinales si conferma "l'uomo del sabato". Bagnaia esagera e perde la pole. Rossi settimo, al via in terza fila

GP EMILIA-ROMAGNA MOTOGP PROVE QUALIFICHE

di

STEFANO GATTI

Maverick Vinales mette a segno la pole position nel GP dell'Emilia-Romagna al termine di una sfida serratissima con Francesco Bagnaia ma al suo fianco in prima fila avrà l'altra Ducati Pramac di Jack Miller e la Yamaha Petronas di Fabio Quartararo, staccati di 76 e 145 millesimi rispettivamente. Bagnaia perde la pole per aver oltrepassato i limiti della pista e partirà dalla seconda fila tra le KTM ufficiali di Pol Espargarò e Brad Binder. Valentino Rossi al via dalla terza fila (settimo tempo).

Impresa sfiorata per Francesco Bagnaia che chiude le qualifiche con il miglior tempo assoluto ma deve rassegnarsi a prendere il via dalla seconda fila del GP dell'Emilia Romagna. Al piemontese di Ducati Pramac costa caro aver messo le ruote sul settore "off limits" dipinto di verde al termine del cordolo all'esterno dell'ultima curva. Pole prontamente cancellata ed assegnata a Maverick Vinales che fa così il bis dello scorso weekend. Lo spagnolo chiude le qualifiche davanti all'altro ducatista Pramac Jack Miller che si toglie la soddisfazione di passare nel giro di poche ore dalla caduta nelle Libere 3 della mattinata e poi dal secondo tempo del purgatorio del Q1 (alle spalle di Andrea Dovizioso) all'identica ma ben più prestigiosa posizione del Q1.

Sono solo 76 i millesimi di ritardo dell'australiano nei confronti di Vinales, sono poco meno del doppio (145) quelli accusati da Fabio Quartararo che chiude la prima fila. Secondo nel Mondiale (70 punti contro i 76 di Dovizioso), il "Diablo" ha una buona occasione per cancellare la pessima performance di domenica scorsa sempre a Misano e di andare all'attacco della leadership della generale, visto che Dovizioso non è andato al di là del decimo tempo (e quindi) dal via dalla quarta fila, appena alle spalle dell'altra Ducati "Factory" di Danilo Petrucci. Il ternano divide la terza con Valentino Rossi, autore del settimo tempo - ma non del tutto soddisfatto della sua performance - e con il vincitore del GP di San Marino di domenica scorsa Franco Morbidelli, staccati di 359 e 489 millesimi di secondo da Vinales.

La pole position offre allo spagnolo l'ennesima occasione di provare ad invertire la tendenza delle sue ultime uscite, che lo hanno visto molto efficace al sabato, un po' meno (anzi a tratti irriconoscibile) dallo spegnersi del semaforo... in avanti. A Misano Maverick è destinato ad affrontare la sfida con un prevedibilmente "indemoniato" Quartararo (tanto per tenere fede al suo nickname) ma soprattutto con il nostro Bagnaia, pronto a ritentare l'exploit di domenica scorsa e magari a scalare l'ultimo gradino del podio, il più alto. Rampa di lancio di "Pecco" sarà la quinta casella, a sandwich tra le due KTM ufficiali di Pol Espargarò e Brad Binder.

Deludente (rispetto alle premesse) la prestazione di Joan Mir. Terzo domenica scorsa grazie al sorpasso su Rossi all'ultimo giro, lo spagnolo di Suzuki va ad occupare la casella centrale della quinta fila, che divide con Dovizioso e con il giapponese Takaaki Nakagami, al solito "miglior" pilota Honda (nonostante la caduta nel Q2), stante l'inconsistenza di Alex Marquez (HRC, 17esimo) e gli infortuni del suo attuale compagno... d'avventura Stefan Bradl e di Cal Crutchlow, compagno di squadra dello stesso Nakagami in sella alle RC213V del team LCR. In altre parole, stante più che altro l'assenza - dalla durata non ancora stimabile - di Marc Marquez dalle piste del Mondiale. Partenza dalle retrovie anche per le KTM Tech3 di Iker Lecuona e Miguel Oliveira (13esimo e 15esimo tempo) , cosiccome per le Aprilia ufficiali di Aleix Espargarò (16esimo) e Bradley Smith (19esimo).