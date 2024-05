Zielinski, compleanno e saluti al Napoli: "Grazie per non avermi offeso: vi rispetto e amo"

I SALUTI

Il polacco ha compiuto ieri 30 anni: la prossima stagione giocherà con l'Inter

© Getty Images La festa di compleanno e il saluto ai compagni, al club e alla città di Napoli. Piotr Zielinski, dal 2016 con la maglia azzurra, ha compiuto ieri 30 anni e li ha festeggiati assieme alla squadra cui ha dedicato una lettera di ringraziamento: "Siete persone straordinarie – ha scritto il centrocampista polacco – che ho imparato ad amare e rispettare. Mi piace la vostra mentalità di cui potete essere orgogliosi e che ammirerò. Vi ringrazio perché nessuno di voi quando ho preso la decisione di cambiare la squadra mi ha offeso. Questo significa tanto per me. I successi che ho ottenuto nel nostro club sono in linea con i miei sogni. Ho cercato di fare del mio meglio. Grazie per il vostro supporto".

Per Zielinski, dopo 364 partite, 31 gol e uno storico scudetto col Napoli è pronta un'altra maglia sempre con il tricolore sul petto: quella dell'Inter campione d'Italia. A Milano arriva a parametro zero, dopo aver firmato un triennale con opzione per il quarto anno. Affettuosa anche la risposta dei compagni che al regalo per i 30 anni hanno affiancato un simpatico saluto: "Adesso sei pronto per una nuova avventura e noi ti auguriamo il meglio…tranne in due partite".