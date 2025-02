Yeremay Hernandez e le voci su Napoli e Juventus: "Mi è servito lo psicologo"

Yeremay Hernandez, attaccante 22enne del Deportivo La Coruna (seconda divisione spagnola), ha parlato ad AS alla fine di una sessione di mercato che lo ha visto accostato anche a Napoli e Juventus: "Ho cercato di prenderla nel miglior modo possibile. Non mentirò. È stata una novità per me. Alla fine sono un bambino, ho 22 anni. Molte volte non vuoi saperne nulla e ti arriva da tutte le parti. La cosa positiva è che ho chiesto aiuto e mi hanno aiutato. Ora sto molto meglio, più calmo e concentrato al 100% sul Deportivo".