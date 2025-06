Grande protagonista dell'ultimo Europeo Under 21 con la Germania, Nick Woltemade infiammerà il prossimo mercato. L'attaccante tedesco, che secondo i media teutonici avrebbe già detto no a Chelsea e Napoli, piace molto al Bayern Monaco. Stuzzicato sul possibile affare, il ds dei bavaresi Max Eberl è stato chiaro: "Lo stiamo valutando ma non pagheremo cifre folli". Lo Stoccarda resta in attesa di un'offerta ufficiale.