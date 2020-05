Willian verso l'addio al Chelsea, La Juve può provarci 

MERCATO JUVE

Una storia di successi e soddisfazioni che dura dal 2013 ma che sembra destinata alla fine. Willian e il Chelsea sono sempre più lontani. Il brasiliano, in un'intervista a Esporte Interativo, ha dichiarato: “È una situazione difficile perché il Chelsea mi ha offerto due anni di contratto e non ha intenzione di modificare l’offerta, io però ho detto subito al club che voglio un triennale”. Quell'anno di differenza sembra un ostacolo insormontabile.

La Juve per ora sta alla finestra, Il nodo del contratto è fondamentale per i blues che rischiano di perderlo a fine stagione a parametro zero. Nel caso di un mancato accordo i bianconeri sono pronti al colpaccio considerando, poi, le belle parole che il giocatore ha riservato a Sarri, suo allenatore proprio al Chelsea, Willian ha sempre detto di apprezzare la filosofia del "Comandante" fondata su un calcio offensivo basato sul possesso palla.