West Ham, Potter saluta Antonio: "Non giocherà con noi"

Finisce l'era di Michail Antonio al West Ham. Dopo dieci anni, l'attaccante giamaicano non rientra più nei piani degli Hammers, che non hanno rinnovato il contratto e tramite l'allenatore Potter hanno fatto sapere che il 35enne non giocherà più in prima squadra: "Non giocherà con il West Ham, questo è il punto. Stiamo parlando con lui su cosa vuole fare in futuro, quindi non voglio dire troppo. Se ci sarà un ruolo, potrebbe essere legato all'Under 21", le sue parole. Il giamaicano potrebbe invece valutare un altro club.