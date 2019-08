"Per me Mauro Icardi resterà all'Inter", parole di Wanda Nara in esclusiva a Tiki Taka su Italia 1. La moglie e agente dell'argentino ha fatto chiarezza sul futuro dell'attaccante nerazzurro: "Lui è sempre stato coerente e ha rifiutato tantissime offerte di grande squadre. Io ho fatto il mio lavoro parlando con diversi club, ma poi la decisione la prende sempre lui". Negli ultimi giorni di mercato potrebbe inserirsi la Juve: "Non lo so...". Conte? "È un grande allenatore, uno dei migliori ma fa quello che gli dice la società".