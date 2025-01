Vogliacco al Parma in prestito con diritto di riscatto

Alessandro Vogliacco è un nuovo giocatore del Parma. Lo ha annunciato il club ducale in un comunicato spiegando i dettagli del trasferimento dal Genoa. "Alessandro Vogliacco è gialloblu. Parma Calcio annuncia che il difensore è stato acquistato a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal Genoa Cricket and Football Club - si legge nella nota -. Con 12 presenze e 2 gol in questa Serie A, Alessandro arriva in gialloblu per continuare a far valere le sue doti e le sue caratteristiche, che gli hanno permesso di conquistare la fascia di capitano del suo ultimo Club, il Genoa".