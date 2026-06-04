Verona, Gilardino in pole per la panchina: un ex come alternativa

04 Giu 2026 - 12:22
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L'Hellas Verona vuole tornare subito in Serie A e per farlo è alla ricerca del giusto allenatore. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, nelle prossime ore il direttore sportivo Sean Sogliano incontrerà l'entourage di Alberto Gilardino: l'ex Pisa è il candidato principale per la panchina ma dovrà prima risolvere il contratto che lo lega ai toscani fino al 2027. C'è però una pista alternativa che porta a Marco Baroni, il grande ex. Anche lui dovrà liberarsi dal Torino, ma se dovesse rendersi disponibile per allenare in Serie B, allora il sorpasso su Gilardino sarebbe quasi sicuro. 

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