Venezia, Stroppa: "Mi sarebbe piaciuto fare la Serie A, ma dipende dagli altri"

Giovanni Stroppa riparte da Venezia dopo aver lasciato la Cremonese con la promozione nella massima serie. Il tecnico neroverde sarà chiamata a riportare i lagunari subito nella Serie A, tuttavia c'è un po' di rimpianto a non essersi potuto giocare le proprie carte nel campionato tricolore: "Con la Cremonese è stata una cavalcata straordinaria, culminata con la promozione. Ora inizia un'altra esperienza a Venezia - ha spiegato Stroppa a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 -. Sarebbe stato stimolante continuare con la Cremonese in Serie A, ma il contratto era finito, la società ha deciso in maniera diversa. Ne ho preso atto e mi sono guardato attorno".