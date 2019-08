Alexis Sanchez ha ancora un futuro al Manchester United. Lo sostiene il tecnico Ole Gunnar Solskjaer, rispondendo ai rumors riguardanti la volontà dei Red Devils di cedere il cileno. Sanchez ha segnato solo cinque gol in 45 presenze con la squadra, dopo essere arrivato a gennaio 2018 firmando un contratto di quattro anni e mezzo da quasi 500mila sterline a settimana. Un maxi ingaggio che rappresenta per lo United un forte ostacolo nella ricerca di un acquirente. Indiscrezioni danno la Roma e le due milanesi sulle tracce dell'ex giocatore dell'Udinese. E con Romelu Lukaku che ha lasciato Manchester per unirsi all'Inter, Solskjaer afferma che Sanchez rimarrà all'Old Trafford per offrire alternative a Marcus Rashford e Anthony Martial in attacco. "Alexis è un professionista e lavora sodo ogni giorno, lui vuol far parte del club", ha spiegato l'allenatore dello United. "Non è stato retrocesso nelle riserve. Fa parte della nostra squadra ed è un ottimo giocatore. E potrebbe giocare molte più partite di quanto ci si aspetti. E' indietro un paio di settimane rispetto al resto del gruppo, ma vicino a farne parte".