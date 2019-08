Nuovo rinforzo per l'Udinese: il club friulano ha ufficializzato l'acquisto di Ken Sema, svedese classe '93 che arriva dal Watford. Questo il comunicato: "Ken Sema è un nuovo bianconero! È lui il rinforzo per la corsia a disposizione di Igor Tudor, arriva dal Watford in prestito fino al 30 giugno 2020. Sema, 25 anni, è un nazionale svedese che ha già accumulato un’ottima esperienza internazionale nell’ultima stagione vissuta in Premier ma anche nelle precedenti vissute in patria".