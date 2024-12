Udinese, il dt Nani: "Bijol? Non piace solo all'Inter"

Jaka Bijol potrebbe essere uno degli obiettivi del mercato di gennaio, soprattutto dell'Inter, e il direttore tecnico dell'Udinese, Gianluca Nani, ha confermato che il difensore sloveno ha tanti ammiratori. "Bijol è importante per noi e lo trattiamo come merita. Vorremmo restasse con noi, ma sappiamo che se arriva un grande club è difficile trattenerlo, non è un’operazione che pensiamo di affrontare a gennaio. Poi ascoltiamo tutto, ma l’obiettivo nostro è salvarci e Bijol è un fiore all’occhiello quindi ci deve portare in porto", ha detto a Mediaset. E ancora: "Poi eventualmente affronteremo l’argomento, per fortuna per noi e per lui non piace solo all’Inter perché è forte e come tale ha grande attenzione. Quando sarà il momento vedremo, con l’Inter ci sono grandi rapporti, con Ausilio, con Marotta io personalmente ho ottimi rapporti, quindi vedremo quello che ci dirà il mercato. Per adesso ce lo godiamo. Speriamo più a lungo possibile pur sapendo che viene attenzionato dalle grandi squadre".