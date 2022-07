Tutto pronto per il Fabregas-day: domani il Como presenta il grande colpo

l'attesa

Il centrocampista spagnolo campione del mondo nel 2010 firmerà un contratto biennale

© Getty Images Il Fabregas-day è arrivato. Domani sarà il giorno dell'abbraccio tra il centrocampista spagnolo campione del mondo nel 2010 e il Como, che ha messo a segno un colpo da... fantamercato. L'ex di Arsenal, Barcellona, Chelsea e Monaco, da cui si è svincolato e dove ha giocato nelle ultime due stagioni, verrà presentato alle 15 in conferenza stampa all'hotel Hilton di Como e poi sarà pronto a iniziare la sua avventura in riva al Lago. Fabregas firmerà un contratto biennale.

Un colpo di alto profilo per il Como, di proprietà della londinese Sent legata ai fratelli indonesiani Hartono (secondo Forbes i proprietari di un club calcistico più ricchi al mondo), alla seconda stagione consecutiva in Serie B. Per Fabregas un curriculum che non ha bisogno di presentazioni: dal Mondiale 2010 ai due Europei vinti nel 2008 e 2012 con la Spagna ad altri 12 trofei conquistati con le maglie di Arsenal (Community Shield nel 2004 e Fa Cup 2004/05), Barcellona (Liga 2012/13, Supercoppa di Spagna 2011 e 2013, Coppa del re 2011/12, Supercoppa europea nel 2011 e Mondiale per club nel 2011) e Chelsea (Premier League 2014/2015, 2016/2017, Fa Cup 2017/18 e Coppa di Lega 2014/2015). A convincere il 35enne Fabregas a intraprendere questa nuova avventura il ds della società lariana Dennis Wise, ex Chelsea proprio come lo spagnolo.